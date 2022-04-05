Десантники показали, як зі "Стугни" збили російський ударний вертоліт Ка-52
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Житомирські десантники знищили з ПТРК “Стугна-П” російський бойовий вертоліт Ка-52, повідомила служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, пише УНН.
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"Сьогодні, 5 квітня, на Харківщині, протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка-52 “Алігатор”. Воїни Десантно-штурмових військ в черговий раз підтвердили свій високий професіоналізм під час знищення сил та засобів противника", - вказали у ДШВ ЗСУ.
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Це вже другий випадок, коли житомирські десантники за допомогою протитанкових засобів знищують ворожі повітряні цілі.