Госстат зафиксировал сокращение количества безработных с начала года

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 48312 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109661 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101553 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108754 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118964 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147925 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148402 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140417 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 187044 просмотра

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Госстат зафиксировал сокращение количества безработных с начала года

Госстат зафиксировал сокращение количества безработных с начала года

Киев  •  УНН

 • 7729 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Количество безработных в Украине во II квартале текущего года сократилась на 1,5% по сравнению с I кварталом. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.

По данным Госстата, количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,4 млн человек.

Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составлял 7,7%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 7,8%, причем, по данным Госстата, в I квартале этот показатель составил 9,2%.

Напомним, по состоянию на август, уровень безработицы среди украинцев снизился на 0,7%, а уровень занятости вырос на 1,2%.

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