Держстат зафіксував скорочення кількості безробітних з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Кількість безробітних в Україні в ІІ кварталі поточного року скоротилась на 1,5% в порівнянні з І кварталом. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.
За даними Держстату, кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15-70 років становила по 1,4 млн осіб.
Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становив 7,7%, а серед осіб віком 15-70 років – 7,8%, причому, за даними Держстату, в І кварталі цей показник становив 9,2%.
Нагадаємо, станом на серпень, рівень безробіття серед українців знизився на 0,7%, а рівень зайнятості зріс на 1,2%.