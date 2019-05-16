Госстат определил самое дешевое мясо в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Самым доступным мясом в Украине остается курятина. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
В апреле 2019 года стоимость 1 кг тушки курицы в среднем составляла 58,4 грн. Дороже всего курятину продавали в Донецкой и Черновицкой областях - 62,8 грн и 62,1 грн за килограмм продукта. Дешевле всего - во Львовской и Днепропетровской области - 54,4 и 54,6 грн за кг.
Значительно дороже обходилась украинцам свинина - 116,1 грн за кг продукта. Самые высокие цены на свинину зафиксированы в Киеве и Закарпатской области - 130 и 122,9 грн за кг, самые низкие - в Тернопольской области - 105,9 грн за кг.
Говядина завершила апрель в статусе самого дорогого мяса. Стоимость 1 кг продукта в среднем составляла 128,5 грн. Дороже всего продавали говядину в Киевской и Черновицкой области - 145,3 и 145,9 грн за кг продукта, дешевле всего - в Донецкой области - 116 грн за кг.
Напомним, стоимость курятины в Украине ниже, чем в странах ЕС. Так, например, курятина в Киеве стоит на 17,7% дешевле, чем в Варшаве, и в 2,3 раза доступнее, чем в Берлине.
Стремительное развитие национального производства курятины в последние годы помогло Украине трансформироваться из нетто-импортера в нетто-экспортера. Теперь Украина не только самостоятельно обеспечивает внутренний спрос, но и кормит внешних потребителей, зарабатывая средства на экспорте.
Как писал УНН, в прошлом году курятина получила статус лидера экспорта продукции животноводства за границу и обеспечила Украине 500 млн долл. валютной выручки. Из этой суммы 450 млн долл. "привез" Украине один только агрохолдинг Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) - крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине.