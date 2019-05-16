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7 марта, 15:45 • 80535 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 93494 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122999 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111596 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137738 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144648 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130142 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130200 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Госстат определил самое дешевое мясо в Украине

Госстат определил самое дешевое мясо в Украине

Киев  •  УНН

 • 20653 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Самым доступным мясом в Украине остается курятина. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

В апреле 2019 года стоимость 1 кг тушки курицы в среднем составляла 58,4 грн. Дороже всего курятину продавали в Донецкой и Черновицкой областях - 62,8 грн и 62,1 грн за килограмм продукта. Дешевле всего - во Львовской и Днепропетровской области - 54,4 и 54,6 грн за кг.

Значительно дороже обходилась украинцам свинина - 116,1 грн за кг продукта. Самые высокие цены на свинину зафиксированы в Киеве и Закарпатской области - 130 и 122,9 грн за кг, самые низкие - в Тернопольской области - 105,9 грн за кг.

Говядина завершила апрель в статусе самого дорогого мяса. Стоимость 1 кг продукта в среднем составляла 128,5 грн. Дороже всего продавали говядину в Киевской и Черновицкой области - 145,3 и 145,9 грн за кг продукта, дешевле всего - в Донецкой области - 116 грн за кг.

Напомним, стоимость курятины в Украине ниже, чем в странах ЕС. Так, например, курятина в Киеве стоит на 17,7% дешевле, чем в Варшаве, и в 2,3 раза доступнее, чем в Берлине.

Стремительное развитие национального производства курятины в последние годы помогло Украине трансформироваться из нетто-импортера в нетто-экспортера. Теперь Украина не только самостоятельно обеспечивает внутренний спрос, но и кормит внешних потребителей, зарабатывая средства на экспорте.

Как писал УНН, в прошлом году курятина получила статус лидера экспорта продукции животноводства за границу и обеспечила Украине 500 млн долл. валютной выручки. Из этой суммы 450 млн долл. "привез" Украине один только агрохолдинг Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) - крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине.

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