Держстат визначив найдешевше м'ясо в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Найдоступнішим м'ясом в Україні залишається курятина. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
У квітні 2019 року вартість 1 кг тушки курки в середньому становила 58,4 грн. Найдорожче курятину продавали в Донецькій і Чернівецькій областях - 62,8 грн і 62,1 грн за кілограм продукту. Найдешевше - у Львівській та Дніпропетровській області - 54,4 і 54,6 грн за кг.
Значно дорожче обходилася українцям свинина - 116,1 грн за кг продукту. Найвищі ціни на свинину зафіксовано в Києві і Закарпатської області - 130 і 122,9 грн за кг, найнижчі - у Тернопільській області - 105,9 грн за кг.
Яловичина завершила квітень у статусі найдорожчого м'яса. Вартість 1 кг продукту в середньому становила 128,5 грн. Найдорожче продавали яловичину в Київській та Чернівецькій області - 145,3 і 145,9 грн за кг продукту, найдешевше - в Донецькій області - 116 грн за кг.
Нагадаємо, вартість курятини в Україні нижча, ніж в країнах ЄС. Так, наприклад, курятина в Києві коштує на 17,7% дешевше, ніж у Варшаві, і у 2,3 рази доступніше, ніж в Берліні.
Стрімкий розвиток національного виробництва курятини в останні роки допоміг Україні трансформуватися з нетто-імпортера в нетто-експортера. Тепер Україна не тільки самостійно забезпечує внутрішній попит, а й годує зовнішніх споживачів, заробляючи кошти на експорті.
Як писав УНН, в минулому році курятина отримала статус лідера експорту продукції тваринництва за кордон і забезпечила Україні 500 млн дол. валютної виручки. З цієї суми 450 млн дол. "привіз" Україні один тільки агрохолдинг Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) - найбільший виробник і експортер курятини в Україні.