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Госспецсвязи: количество DDoS-атак за неделю выросло, большинство - на Офис Президента

Госспецсвязи: количество DDoS-атак за неделю выросло, большинство - на Офис Президента

Киев  •  УНН

 • 17223 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. За неделю с 21 по 27 октября заблокировано 22 DDoS-атаки на веб-ресурсы органов власти, что больше, чем неделей ранее. Подавляющее большинство касается веб-ресурсов Офиса Президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи, передает УНН.

"Система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 44 890 атак различных видов, что на 28% меньше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - это сетевые атаки прикладного уровня (94%) и атаки типа "Harvest Attack" (4%). Также зафиксировано и заблокировано 22 DDoS-атаки. Подавляющее большинство касается веб-ресурсов Офиса Президента Украины", - говорится в сообщении.

При этом система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 1 134 900 подозрительных событий, что на 10% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток сетевого сканирования (88%), применения нестандартных протоколов (9%) и выявления сетевого ВПО (вредоносного программного обеспечения) (1%).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 2 323 киберинциденты, что на 16% больше, чем на предыдущей неделе.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов касается негосударственного сектора (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения ВПО (99%).

Напомним, по данным Госспецсвязи, в период с 14 по 20 октября заблокировано 62 380 атак различных видов, в том числе, 15 DDoS-атак.

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