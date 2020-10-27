Держспецзв'язку: кількість DDoS-атак за тиждень зросла, більшість - на Офіс Президента

"Система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 44 890 атак різних видів, що на 28% менше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість — це мережеві атаки прикладного рівня (94%) та атаки типу “Harvest Attack” (4%). Також зафіксовано і заблоковано 22 DDoS-атаки. Переважна більшість стосується веб-ресурсів Офісу Президента України", - йдеться у повідомленні.

При цьому система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 1 134 900 підозрілих подій, що на 10% більше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб мережевого сканування (88%), застосування нестандартних протоколів (9%) та виявлення мережевого ШПЗ (шкідливого програмного забезпечення) (1%).

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 2 323 кіберінциденти, що на 16% більше, ніж попереднього тижня.

Переважна більшість опрацьованих інцидентів стосується недержавного сектору (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження ШПЗ (99%).

Нагадаємо, за даними Держспецзв’язку, у період з 14 по 20 жовтня заблоковано 62 380 атак різних видів, зокрема, 15 DDoS-атак.