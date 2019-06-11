Госпродпотребслужа выявила ряд нарушений в лагере на Буковине, где отравились дети
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Главное управление Госпродпотребслужа в Черновицкой области выявило ряд нарушений в лагере на Буковине, где отравились дети. Об этом сообщили в пресс-службе Держпродспоживслужбы, передает УНН.
Сообщается, что 9 июня 2019 года с целью установления причин и условий возникновения заболеваний специалисты Главного управления Госпродпостребслужбі и государственного учреждения "Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины" начали проведение санитарно-эпидемиологического расследования.
Так, были отобраны образцы готовых блюд, взятые смывы на наличие патогенной и условно-патогенной микрофлоры, пробы воды на бактериологическое, физико-химическое и вирусологическое исследование, обследованы на носительство патогенной и условно-патогенной микрофлоры 6 работников пищеблока.
"Специалисты Главного управления по результатам проверки установили нарушения требований законодательства оператором мощности, а именно: нарушение требований по соблюдению температурного режима при хранении молока сгущенного, необходимость ремонта потолка, замены окон и дверей и оборудование их защитными сетками от насекомых", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам внеплановой проверки Главным управлением будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, с целью предотвращения распространения острых кишечных инфекций среди детей в оздоровительном лагере введен индивидуальный питьевой режим и откорректировано меню. За детьми в лагере установлено постоянное медицинское наблюдение двух врачей-педиатров.
Лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Напомним, пятеро детей из лагеря на Буковине оказались в больнице с отравлением.
В полиции сообщили, что их госпитализировали в Кицманской ЦРБ с диагнозом "острый энтероколит".
Как сообщал УНН, состояние отравившихся в лагере на Буковине, удовлетворительное.