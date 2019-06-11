Госпродпотребслужа выявила ряд нарушений в лагере на Буковине, где отравились дети

Сообщается, что 9 июня 2019 года с целью установления причин и условий возникновения заболеваний специалисты Главного управления Госпродпостребслужбі и государственного учреждения "Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины" начали проведение санитарно-эпидемиологического расследования.



Так, были отобраны образцы готовых блюд, взятые смывы на наличие патогенной и условно-патогенной микрофлоры, пробы воды на бактериологическое, физико-химическое и вирусологическое исследование, обследованы на носительство патогенной и условно-патогенной микрофлоры 6 работников пищеблока.



"Специалисты Главного управления по результатам проверки установили нарушения требований законодательства оператором мощности, а именно: нарушение требований по соблюдению температурного режима при хранении молока сгущенного, необходимость ремонта потолка, замены окон и дверей и оборудование их защитными сетками от насекомых", - говорится в сообщении.



Отмечается, что по результатам внеплановой проверки Главным управлением будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.



Кроме того, с целью предотвращения распространения острых кишечных инфекций среди детей в оздоровительном лагере введен индивидуальный питьевой режим и откорректировано меню. За детьми в лагере установлено постоянное медицинское наблюдение двух врачей-педиатров.



Лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия продолжаются.



Напомним, пятеро детей из лагеря на Буковине оказались в больнице с отравлением.

В полиции сообщили, что их госпитализировали в Кицманской ЦРБ с диагнозом "острый энтероколит".

Как сообщал УНН, состояние отравившихся в лагере на Буковине, удовлетворительное.