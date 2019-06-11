Держпродспоживслужба виявила ряд порушень у таборі на Буковині, де отруїлися діти
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Головне управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області виявило ряд порушень у таборі на Буковині, де отруїлися діти. Про це повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби, передає УНН.
Повідомляється, що 9 червня 2019 року з метою встановлення причин та умов виникнення захворювань фахівці Головного управління Держпродспоживслужби та державної установи "Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України" розпочали проведення санітарно-епідеміологічного розслідування.
Так, були відібрані зразки готових страв, взяті змиви на наявність патогенної та умовно-патогенної мікрофлори, проби води на бактеріологічне, фізико-хімічне та вірусологічне дослідження, обстежені на носійство патогенної та умовно-патогенної мікрофлори 6 працівників харчоблоку.
"Фахівці Головного управління за результатами перевірки встановили порушення вимог законодавства оператором потужності, а саме: порушення вимог щодо дотримання температурного режиму при зберіганні молока згущеного, необхідність ремонту стелі, заміни вікон і дверей та обладнання їх захисними сітками від комах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за результатами позапланової перевірки Головним управління будуть вжиті заходи згідно з чинним законодавством.
Крім того, з метою запобігання розповсюдження гострих кишкових інфекцій серед дітей в оздоровчому таборі введений індивідуальний питний режим та відкореговано меню. За дітьми в таборі встановлене постійне медичне спостереження двох лікарів-педіатрів.
Лабораторні дослідження та протиепідемічні заходи тривають.
Нагадаємо, п'ятеро дітей з табору на Буковині опинилися в лікарні з отруєнням.
У поліції повідомили, що їх госпіталізували до Кіцманської ЦРЛ із діагнозом "гострий ентероколіт".
Як повідомляв УНН, стан дітей, які отруїлися у таборі на Буковині, задовільний.