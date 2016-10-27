Госпродпотребслужба должна разработать соответствующий регламент для эффективного контроля качества хлеба - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Контроль за качеством продуктов питания должен осуществляться на всех уровнях, однако главную роль на себя должна брать Госпродпотребслужба Украины, для этого ей нужно разработать новый регламент и контролировать тех, кто производит продукты питания, и хлеб, в частности. Об этом в комментарии УНН сообщил Президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.
"В Украине зерно высокого качества, мы его экспортируем в 120 стран мира. Если в технологической цепочке, кто-то из производителей муки, а потом хлеба допустил какие-то погрешности, например, купили не качественное зерно, везде же стоят лаборатории, эти лаборатории работают с Советского Союза, и они прекрасно знают, как отбирать пшеницу для мукомольных предприятий, все это контролируется лабораториями предприятий.
Другой вопрос в том, что часто производством хлеба занимаются, так скажем, не государственные предприятия, где за много лет все налажено, а частные, где, возможно, не соблюдают элементарные санитарно-технические нормы. Если их вовремя не проконтролировали, - вот и имеем такой результат", - сказал В.Клименко.
Также эксперт отметил, что всегда поддерживает развитие бизнеса, но процессы связанные с качеством продуктов питания нужно обязательно контролировать.
"То, что касается производства продуктов питания есть служба, которая сейчас называется Госпродпотребслужба Украины, которым руководит В.Лапа, она есть, но нужно разработать регламент и контролировать тех, кто производит продукты питания и, в частности, хлеб. Это такая общая оценка", - подчеркнул В.Клименко.
Кроме того, он отметил, что контроль за качеством хлеба должен осуществлять и сам реализатор.
"Когда речь идет о том, что обнаружили хлеб, фактически некачественный, нужно смотреть, кто производитель этого хлеба. Производитель должен быть конкретный, у него просто нужно забрать лицензию на производство хлеба и все. Абстрактно об этом говорить нельзя.
В целом, у нас эта отрасль поставлена хорошо. Пшеницы высококачественной хватает, а кто в магазинах покупает хлеб, и откуда его покупает, и что это за производитель - это безусловно нужно контролировать. Ведь может быть что, извините, там хлеб в гараже выпекают, а магазины принимают на реализацию, потому что дешевле. Это, конечно, нужно контролировать, и самим магазинам, в том числе", - сказал В.Клименко.
Напомним, как сообщал УНН, в образцах хлебной продукции отечественного производства были обнаружены плесневые грибы.
Также напомним, по словам эксперта Н.Кильдий вредные микроорганизмы могут попадать в муку (из которой пекут хлеб) из зерна.
Плесень в хлебной продукции также появляется из-за нарушения технологии упаковки.
При этом, по словам эксперта, независимому мониторингу качества зерновой продукции оказывается сопротивление со стороны торговых сетей и производителей.