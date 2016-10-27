Госпродпотребслужба должна разработать соответствующий регламент для эффективного контроля качества хлеба - эксперт

"В Украине зерно высокого качества, мы его экспортируем в 120 стран мира. Если в технологической цепочке, кто-то из производителей муки, а потом хлеба допустил какие-то погрешности, например, купили не качественное зерно, везде же стоят лаборатории, эти лаборатории работают с Советского Союза, и они прекрасно знают, как отбирать пшеницу для мукомольных предприятий, все это контролируется лабораториями предприятий.

Другой вопрос в том, что часто производством хлеба занимаются, так скажем, не государственные предприятия, где за много лет все налажено, а частные, где, возможно, не соблюдают элементарные санитарно-технические нормы. Если их вовремя не проконтролировали, - вот и имеем такой результат", - сказал В.Клименко.

Также эксперт отметил, что всегда поддерживает развитие бизнеса, но процессы связанные с качеством продуктов питания нужно обязательно контролировать.

"То, что касается производства продуктов питания есть служба, которая сейчас называется Госпродпотребслужба Украины, которым руководит В.Лапа, она есть, но нужно разработать регламент и контролировать тех, кто производит продукты питания и, в частности, хлеб. Это такая общая оценка", - подчеркнул В.Клименко.

Кроме того, он отметил, что контроль за качеством хлеба должен осуществлять и сам реализатор.

"Когда речь идет о том, что обнаружили хлеб, фактически некачественный, нужно смотреть, кто производитель этого хлеба. Производитель должен быть конкретный, у него просто нужно забрать лицензию на производство хлеба и все. Абстрактно об этом говорить нельзя.

В целом, у нас эта отрасль поставлена хорошо. Пшеницы высококачественной хватает, а кто в магазинах покупает хлеб, и откуда его покупает, и что это за производитель - это безусловно нужно контролировать. Ведь может быть что, извините, там хлеб в гараже выпекают, а магазины принимают на реализацию, потому что дешевле. Это, конечно, нужно контролировать, и самим магазинам, в том числе", - сказал В.Клименко.

Напомним, как сообщал УНН, в образцах хлебной продукции отечественного производства были обнаружены плесневые грибы.

Также напомним, по словам эксперта Н.Кильдий вредные микроорганизмы могут попадать в муку (из которой пекут хлеб) из зерна.

Плесень в хлебной продукции также появляется из-за нарушения технологии упаковки.

При этом, по словам эксперта, независимому мониторингу качества зерновой продукции оказывается сопротивление со стороны торговых сетей и производителей.