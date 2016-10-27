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Держпродспоживслужба повинна розробити відповідний регламент для ефективного контролю за якістю хліба – експерт

Держпродспоживслужба повинна розробити відповідний регламент для ефективного контролю за якістю хліба – експерт

Київ • УНН

 • 13430 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Контроль за якістю продуктів харчування має здійснюватися на всіх рівнях, однак головну роль на себе має брати Держспоживслужба України, для цього їй потрібно розробити новий регламент і контролювати тих, хто виробляє продукти харчування, і хліб, зокрема. Про це у коментарі УНН повідомив Президент української зернової асоціації Володимир Клименко.

“В Україні зерно високої якості, ми його експортуємо у 120 країн світу. Якщо у технологічному ланцюгу, хтось із виробників муки, а потім хліба допустив якісь погрішності, там наприклад, купили не якісне зерно, то всюди ж стоять лабораторії, ці лабораторії працюють з Радянського Союзу, і вони прекрасно знають, як відбирати пшеницю для мукомельних підприємств, все це контролюється лабораторіями підприємств.

Інше питання в тому, що часто виробництвом хліба займаються, так скажемо, не державні підприємства, де за багато років усе налагоджено, а приватні, де, можливо, не дотримуються елементарні санітарно-технічні норми. Якщо їх вчасно не проконтролювали, — от і маємо такий результат”, — сказав В. Клименко.

Також експерт зазначив, що завжди підтримує розвиток бізнесу, але процеси пов’язані з якістю продуктів харчування потрібно обов’язково контролювати.

“Те, що стосується виробництва продуктів харчування є служба, яка зараз називається Держспоживслужба України, якою керує В.Лапа, вона є, але потрібно розробити регламент і контролювати тих, хто виробляє продукти харчування і, зокрема, хліб. Це така загальна оцінка”, — наголосив В.Клименко.

Окрім того, він зазначив, що контроль за якістю хліба має здійснювати і сам реалізатор.

“Коли йдеться про те, що виявили хліб, фактично неякісний, потрібно дивитись, хто виробник цього хліба. Виробник має бути конкретний, у нього просто потрібно забрати ліцензію на виробництво хліба і все. Абстрактно про це говорити не можна.

В цілому, у нас ця галузь поставлена добре. Пшениці високоякісної вистачає, а хто у магазинах купує хліб, і звідки його купує, і що це за виробник — це безумовно потрібно контролювати. Адже може бути що, вибачте, там хліб у гаражі випікають, а магазини приймають його на реалізацію, бо дешевше. Це, звісно, потрібно контролювати, і самим магазинам, в тому числі”, — сказав В.Клименко.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у зразках хлібної продукції вітчизняного виробництва було виявлено плісняві гриби.

Також нагадаємо, за словами експерта Н.Кільдій шкідливі мікроорганізми можуть потрапляти до борошна ( з якого печуть хліб) із зерна.

Пліснява у хлібній продукції також виникає через порушення технології пакування.

При цьому, за словами експерта, незалежному моніторингу якості зернової продукції чиниться опір з боку торгових мереж і виробників.

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