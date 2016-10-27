Держпродспоживслужба повинна розробити відповідний регламент для ефективного контролю за якістю хліба – експерт

“В Україні зерно високої якості, ми його експортуємо у 120 країн світу. Якщо у технологічному ланцюгу, хтось із виробників муки, а потім хліба допустив якісь погрішності, там наприклад, купили не якісне зерно, то всюди ж стоять лабораторії, ці лабораторії працюють з Радянського Союзу, і вони прекрасно знають, як відбирати пшеницю для мукомельних підприємств, все це контролюється лабораторіями підприємств.

Інше питання в тому, що часто виробництвом хліба займаються, так скажемо, не державні підприємства, де за багато років усе налагоджено, а приватні, де, можливо, не дотримуються елементарні санітарно-технічні норми. Якщо їх вчасно не проконтролювали, — от і маємо такий результат”, — сказав В. Клименко.

Також експерт зазначив, що завжди підтримує розвиток бізнесу, але процеси пов’язані з якістю продуктів харчування потрібно обов’язково контролювати.

“Те, що стосується виробництва продуктів харчування є служба, яка зараз називається Держспоживслужба України, якою керує В.Лапа, вона є, але потрібно розробити регламент і контролювати тих, хто виробляє продукти харчування і, зокрема, хліб. Це така загальна оцінка”, — наголосив В.Клименко.

Окрім того, він зазначив, що контроль за якістю хліба має здійснювати і сам реалізатор.

“Коли йдеться про те, що виявили хліб, фактично неякісний, потрібно дивитись, хто виробник цього хліба. Виробник має бути конкретний, у нього просто потрібно забрати ліцензію на виробництво хліба і все. Абстрактно про це говорити не можна.

В цілому, у нас ця галузь поставлена добре. Пшениці високоякісної вистачає, а хто у магазинах купує хліб, і звідки його купує, і що це за виробник — це безумовно потрібно контролювати. Адже може бути що, вибачте, там хліб у гаражі випікають, а магазини приймають його на реалізацію, бо дешевше. Це, звісно, потрібно контролювати, і самим магазинам, в тому числі”, — сказав В.Клименко.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у зразках хлібної продукції вітчизняного виробництва було виявлено плісняві гриби.

Також нагадаємо, за словами експерта Н.Кільдій шкідливі мікроорганізми можуть потрапляти до борошна ( з якого печуть хліб) із зерна.

Пліснява у хлібній продукції також виникає через порушення технології пакування.

При цьому, за словами експерта, незалежному моніторингу якості зернової продукції чиниться опір з боку торгових мереж і виробників.