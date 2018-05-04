Госкомтелерадио требует от СНБО санкций против издателей из РФ

“Среди прочих четко выделяются издательства, среди которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает видное место и носит систематический характер. Это, в частности, такие российские издательства, как "Алгоритм“, "Книжный мир“, "Центрполиграф“, "Эксмо“, "АСТ“, "Вече“ и другие”, - говорится в сообщении.

В течение 2015-2018 годов Госкомтелерадио тщательно отслеживает случаи распространения печатной литературы, содержание которой противоречит украинскому законодательству. В результате комитет составил Перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

В Перечень, который обнародован на официальном веб-сайте Госкомтелерадио, внесены 172 издания, которые были выпущены 35 издательствами.

Кроме того, регулятор обнаружил большое количество веб-сайтов, которые предлагают к продаже вышеуказанную литературу в бумажном или электронном виде, а также предоставляют возможность прочтения этих книг в режиме онлайн.

“С целью защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины и в соответствии со статьей 5 закона ”О санкциях“ Госкомтелерадио предлагает вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам Российской Федерации, которые выпускают и распространяют на территории Украины издательскую продукцию антиукраинского содержания”, - подытоживается в документе.

Как сообщалось, в феврале Госкомтелерадио внес 135 книг из РФ в перечень антиукраинских. Среди них, в частности, книга киевского политолога Михаила Погребинского “Украина. В Ожидании неизбежного”.