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Держкомтелерадіо вимагає від РНБО санкцій проти видавців з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Держкомтелерадіо ініціює перед Кабінетом міністрів України застосування економічних санкцій до юридичних осіб Російської Федерації, які систематично продукують і поширюють видання антиукраїнського змісту. Про це повідомила прес-служба комітету, передає УНН.

Держкомтелерадіо вимагає від РНБО санкцій проти видавців з РФ

“З-поміж інших чітко виокремлюються видавництва, в діяльності яких випуск літератури антиукраїнського змісту посідає помітне місце і носить систематичний характер. Це, зокрема, такі російські видавництва, як "Алгоритм“, "Книжный мир“, "Центрполиграф“, "Эксмо“, "АСТ“, "Вече“ та інші”, — йдеться у повідомленні.

Упродовж 2015-2018 років Держкомтелерадіо ретельно відслідковує випадки розповсюдження друкованої літератури, зміст якої суперечить українському законодавству. У результаті комітет склав Перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

До Переліку, який оприлюднено на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо, внесено 172 видання, випущених 35 видавництвами.

Крім того, регулятор виявив велику кількість веб-сайтів, які пропонують до продажу вищезазначену літературу у паперовому або електронному вигляді, а також надають можливість прочитання цих книг в режимі он-лайн.

“З метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України та відповідно до статті 5 закону "Про санкції“ Держкомтелерадіо пропонує винести на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб Російської Федерації, які продукують та поширюють на території України видавничу продукцію антиукраїнського змісту”, — підсумовується у документі.

Як повідомлялося, у лютому Держкомтелерадіо вніс 135 книг з РФ до переліку антиукраїнських. Серед них, зокрема, книга київського політолога Михайла Погребинського “Украина. В Ожидании неизбежного”.

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