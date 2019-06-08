Госканалы России без соответствующих отметок заработали миллионы долларов на рекламе в YouTube

Как выяснили исследователи, с января 2017 года до декабря 2018 года - 26 каналов, финансируемых российскими властями, собрали на YouTube 9 млрд просмотров. Еще 24 русских канала "без очевидной связи с дезинформацией" привлекли 4 миллиарда просмотров.

По оценкам Omelas, эти 13 млрд просмотров могли получить до 58 млн долларов от рекламы, в том числе, от западных рекламодателей. При этом Россия могла бы получить от 7 до 32 миллионов долларов в рамках стандартной программы YouTube по распределению доходов, а сам YouTube заработал от 6 до 26 млн долларов.

В YouTube отказались комментировать доходы каналов, ответа от российских правительственных учреждений и дипломатов в Reuters также не получили.

YouTube основном получает доход от продажи рекламы, размещенной рядом, до или во время видео на своем сервисе. Некоторые западные рекламодатели, которые не знали, что их реклама демонстрируется на российских каналах, заявили Reuters об обеспокоенности тем, что их связывают с сомнительным контентом.

В соответствии с политикой YouTube, финансируемые правительствами новостные каналы должны иметь соответствующую отметку, чтобы помочь пользователям принять решение при выборе контента. В то же время в YouTube отметили, что не препятствуют правительствам монетизировать контент, если не нарушаются другие правила сервиса.

Напомним, видеохостинг YouTube вводит запрет на видео, которые восхваляют идеологию нацизма, в том числе отрицают Холокост.