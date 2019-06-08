Держканали Росії без відповідних позначок заробили мільйони доларів на рекламі у YouTube

КИЇВ. 8 червня. УНН. Щонайменше 14 підтримуваних державою Росія каналів, в тому числі НТВ і «Росія 24», які поширюють дезінформацію, зібрали мільярди переглядів на YouTube і заробили мільйони доларів доходу від реклами, не вказавши свого фінансування державою. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідження базованої у Вашингтоні компанії Omelas, яка відстежує екстремізм у мережі, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.