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Госгеонедра продаст 30 нефтегазовых участков площадью полмиллиона га

Госгеонедра продаст 30 нефтегазовых участков площадью полмиллиона га

Киев  •  УНН

 • 9342 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. В этом году выставят на электронный аукцион 30 нефтегазовых участков Украины площадью в 5 тыс. квадратных километров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы геологии и недр.

Временный исполняющий обязанности председателя Госгеонедр Олег Кирилюк сообщил, что всего в 2019 году служба планирует выставить 70 участков недр, из которых 30 нефтегазовых участков с начальной ценой лотов 2 млрд грн и прогнозируемыми ресурсами, которые составляют 130 млрд куб. м газа и площадью в 5 тыс. кв. км и 40 участков с другими полезными ископаемыми.

Он подчеркнул, что 6 декабря в Украине стартовали первые электронные нефтегазовые аукционы. На них было выставлено 10 участков недр с ресурсной базой углеводородов в 90 млрд куб м. А уже через день - 6 марта - на аукцион будут выставлены следующие 10 участков с залежами нефти и газа.

Напомним, осенью 2018 был согласован на законодательном уровне, с 1 января 2019 в Украине все участки недр будут предоставляться исключительно на конкурсной основе через систему открытых электронных торгов "Прозоро.Продажи".

Начальная стоимость лотов на аукционах достигает от 6 до 60 млн грн, гарантийный взнос от 1 млн до 12 млн грн, стоимость геологической информации от 30 тыс. До 22 млн грн, стоимость пакета аукционной документации 4,5 - 72,5 тыс. грн, а каждый шаг от 2 до 500 тыс. грн.

Ранее УНН сообщал, что Госгеонедра продаст земли с полезными ископаемыми на 100 млн грн.

Напомним, новоиспеченный владелец украинских газовых месторождений не платит налоги в бюджет.

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