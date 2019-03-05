Держгеонадра продасть землі з корисними копалинами на 100 млн грн

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Держгеонадра виставила на електронні торги 9 ділянок з покладами рідкоземельних порід, бурштину, берилію та графітів вартістю понад 100 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Державної служби геології та надр України.

"Держгеонадра оголошують ІІІ електронний аукціон на платформі "Прозоро.Продажі". Це 9 ділянок, які розташовані в шести областях. Територія з покладами рідкоземельних порід, бурштину, берилію, графітів, води, глини та вапняків складає більше 400 кв км. Початкова ціна 9 дозволів складає більше 103 млн грн, а сплата за геологічну інформацію – 27 млн грн", – заявив т.в.о. Голови Держгеонадр Олег Кирилюк.

Ділянки знаходяться у Житомирській, Одеській, Донецькій, Тернопільській, Рівненській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ проводило обшуки у Держгеонадра

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