У НАБУ підтвердили обшуки у Держгеонадра

"12 лютого 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України здійснили обшук у приміщенні Державної служби геології та надр України", - повідомили в НАБУ.

Причину обшуків у бюро не назвали, посилаючись на таємницю слідства.

Як відомо, в.о. голови Держгеонадра є Олег Кирилюк. Він був призначений на посаду 24 травня 2017 року. За час керівництва Кирилюка відомство видало 16 ліцензій на видобуток газу компанії "Голден Деррік", що до Революції гідності належала екс-міністру енергетики Едуарду Ставицькому. Сьогодні компанія називається "Іст Юроуп Петролеум", її пов'язують із російським олігархом Павлом Фуксом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держгеонадра роздала "наліво й направо" газові родовища - Гройсман

Додамо, що наприкінці 2018 року Фукс отримав ще один "подарунок" від України в особі НАК "Надра України". Компанія добровільно й кулуарно віддала Фуксу свою частку в численних газових родовищах. Вартість угоди, за якою Україна відмовилась від власних родовищ, досі утаємничена. Але за деякими джерелами, сума була занижена у рази і дорівнювала 16 айфонам.

Додамо, що НАК "Надра України" та Держгеонадра відмовилися надати копію резонансної угоди з Фуксом. Детальніше про це читайте тут.