В НАБУ подтвердили обыски в Госгеонедра
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украину 12 февраля провело обыски в Государственной службе геологии и недр Украины. Об этом сообщили УНН в НАБУ.
"12 февраля 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск в помещении Государственной службы геологии и недр Украины", - сообщили в НАБУ.
Причину обысков в бюро не назвали, ссылаясь на тайну следствия.
Как известно, и.о. главы Госгеонедра является Олег Кирилюк. Он был назначен на должность 24 мая 2017 года. За время руководства Кирилюка ведомство выдало 16 лицензий на добычу газа компании "Голден Деррик", что до Революции достоинства принадлежала экс-министру энергетики Эдуарду Ставицкому. Сегодня компания называется "Ист Юроуп Петролеум", ее связывают с российским олигархом Павлом Фуксом.
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Добавим, что в конце 2018 года Фукс получил еще один "подарок" от Украины в лице НАК "Надра Украины". Компания добровольно и кулуарно отдала Фуксу свою долю в многочисленных газовых месторождениях. Стоимость сделки, по которой Украина отказалась от собственных месторождений, до сих пор тайна. Но по некоторым источникам, сумма была занижена в разы и равнялась 16 айфонам.
Добавим, что НАК "Надра Украины" и Госгеонедра отказались предоставить копию резонансного соглашения с Фуксом. Подробнее об этом читайте здесь.