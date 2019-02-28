В НАБУ подтвердили обыски в Госгеонедра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 25088 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 46847 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120832 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123428 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124707 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122620 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 155053 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117344 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141292 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145194 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
В НАБУ подтвердили обыски в Госгеонедра

В НАБУ подтвердили обыски в Госгеонедра

Киев  •  УНН

 • 8712 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украину 12 февраля провело обыски в Государственной службе геологии и недр Украины. Об этом сообщили УНН в НАБУ.

"12 февраля 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск в помещении Государственной службы геологии и недр Украины", - сообщили в НАБУ.

Причину обысков в бюро не назвали, ссылаясь на тайну следствия.

Как известно, и.о. главы Госгеонедра является Олег Кирилюк. Он был назначен на должность 24 мая 2017 года. За время руководства Кирилюка ведомство выдало 16 лицензий на добычу газа компании "Голден Деррик", что до Революции достоинства принадлежала экс-министру энергетики Эдуарду Ставицкому. Сегодня компания называется "Ист Юроуп Петролеум", ее связывают с российским олигархом Павлом Фуксом.

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Добавим, что в конце 2018 года Фукс получил еще один "подарок" от Украины в лице НАК "Надра Украины". Компания добровольно и кулуарно отдала Фуксу свою долю в многочисленных газовых месторождениях. Стоимость сделки, по которой Украина отказалась от собственных месторождений, до сих пор тайна. Но по некоторым источникам, сумма была занижена в разы и равнялась 16 айфонам.

Добавим, что НАК "Надра Украины" и Госгеонедра отказались предоставить копию резонансного соглашения с Фуксом. Подробнее об этом читайте здесь.

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