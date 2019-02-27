Держгеонадра роздала "наліво й направо" газові родовища - Гройсман

"Я думаю, що у нас є можливості до 2023-2025 років значно збільшити можливості добування газу. Яким чином? Скажу. Повною зміною системи роботи Держгеонадр, отієї структури, яка до 2014 року наліво й направо тільки своїм роздавала під килимом родовища, дозволи й так далі", - наголосив Гройсман.

Україна має значні запаси газу в надрах, додав Прем'єр. Потрібно інвестувати в їх розробку.

"Це дасть нам можливість забезпечити себе газом і зменшити ціну на газ", – пояснив Гройсман.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року Україна в особі НАК "Надра України" фактично “подарувала” російському олігарху Павлу Фуксу свою частку в численних газових родовищах. Зробила вона це добровільно й кулуарно. Вартість угоди, за якою Україна відмовилась від власних родовищ, досі утаємничена. Але за деякими джерелами, сума була занижена в рази і дорівнювала 16 айфонам.

Ця ситуація викликала неабиякий резонанс у суспільстві. Річ у тім, що за часів міністра екології Едуарда Ставицького, який втік слідом за Віктором Януковичем, під його егідою було створено компанію "Голден Деррік" за принципом приватно-державного партнерства.

Частка держави там становила 33%, інвестиції з бюджету становили 11 млн грн. Крім прямих інвестицій приватна компанія використовувала і ресурси держави: ліцензії, георозвідки та інше.

Після втечі Ставицького компанія, а точніше ті 67%, які посередньо належали екс-чиновнику, були перепродані російському олігархові Павлу Фуксу, і компанія стала називатися невдовзі "Іст Юроуп Петролеум". ЗМІ не раз констатували післямайданні успіхи цієї компанії у газодобувній сфері.

Держгеослужба, наприклад, видала Фуксу в один день 16 ліцензій, всього у компанії - 19. При цьому Держгеослужба контролює НАК "Надра України", а Держгеослужбу контролює міністр екології Остап Семерак ("Народний фронт").

Апогеєм цієї історії і став таємний продаж державної частки у 33% структурам того ж Фукса.