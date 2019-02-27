Госгеонедра раздала "налево и направо" газовые месторождения - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Правительство рассчитывает на увеличение добычи украинского газа через изменение работы Госгеонедра. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, передает УНН.
"Я думаю, что у нас есть возможности к 2023-2025 годам значительно увеличить возможности добычи газа. Каким образом? Скажу. Полной сменой системы работы Госгеонедр, той структуры, которая до 2014 года налево и направо только своим раздавала под ковром месторождения, разрешения и так далее", - отметил Гройсман.
Украина имеет значительные запасы газа в недрах, добавил Премьер. Нужно инвестировать в их разработку.
"Это даст нам возможность обеспечить себя газом и уменьшить цену на газ", - пояснил Гройсман.
Напомним, в конце 2018 года Украина в лице НАК "Надра Украины" фактически "подарила" российскому олигарху Павлу Фуксу свою долю в многочисленных газовых месторождениях. Сделала она это добровольно и кулуарно. Стоимость сделки, по которой Украина отказалась от собственных месторождений, до сих пор тайна. Но по некоторым источникам, сумма была занижена в разы и равнялась 16 айфонам.
Эта ситуация вызвала большой резонанс в обществе. Дело в том, что во времена министра экологии Эдуарда Ставицкого, который бежал вслед за Виктором Януковичем, под его эгидой была создана компания "Голден Деррик" по принципу частно-государственного партнерства.
Доля государства там составляла 33%, инвестиции из бюджета составили 11 млн грн. Кроме прямых инвестиций частная компания использовала и ресурсы государства: лицензии, георазведку и прочее.
После побега Ставицкого компания, а точнее те 67%, которые непосредственно принадлежали экс-чиновнику, были перепроданы российскому олигарху Павлу Фуксу, и компания стала называться вскоре "Ист Юроуп Петролеум". СМИ не раз констатировали послемайданные успехи этой компании в газодобывающей сфере.
Госгеослужба, например, выдала Фуксу за один день 16 лицензий, всего в компании - 19. При этом Госгеослужба контролирует НАК "Надра Украины", а Госгеослужба контролирует министр экологии Остап Семерак ("Народный фронт").
Апогеем этой истории и стала тайная продажа государственной доли в 33% структурам того же Фукса.