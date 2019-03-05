Госгеонедра продаст земли с полезными ископаемыми на 100 млн грн

"Госгеонедра объявляют ІІІ электронный аукцион на платформе "Прозоро.Продажи". Это 9 участков, расположенные в шести областях. Территория с залежами редкоземельных пород, янтаря, бериллия, графита, воды, глины и известняка составляет более 400 кв км. Начальная цена 9 разрешений составляет более 103 млн грн, а плата за геологическую информацию - 27 млн грн", - заявил и.о. Председателя Госгеонедр Олег Кирилюк.

Участки находятся в Житомирской, Одесской, Донецкой, Тернопольской, Ровенской и Запорожской областях.

Напомним, недавно НАБУ проводило обыски в Госгеонедра.