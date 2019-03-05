Держгеонадра продасть 30 нафтогазових ділянок площею півмільйона га
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Цього року виставлять на електронний аукціон 30 нафтогазових ділянок України площею в 5 тисяч квадратних кілометрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби геології та надр.
Тимчасовий виконуючий обов'язки голови Держгеонадр Олег Кирилюк повідомив, що загалом у 2019 році служба планує виставити 70 ділянок надр, з яких 30 нафтогазових ділянок з початковою ціною лотів 2 млрд грн та прогнозованими ресурсами, які складають 130 млрд куб. м газу і площею в 5 тис. кв. км та 40 ділянок з іншими корисними копалинами.
Він підкреслив, що 6 грудня в Україні стартували перші електронні нафтогазові аукціони. На них було виставлено 10 ділянок надр з ресурсною базою вуглеводнів в 90 млрд куб м. А вже через день – 6 березня на аукціон будуть виставлені наступні 10 ділянок з покладами нафти та газу.
Нагадаємо, восени 2018 року було погоджено на законодавчому рівні, що з 1 січня 2019 року в Україні всі ділянки надр будуть надаватись виключно на конкурсній основі через систему відкритих електронних торгів "Прозоро.Продажі".
Початкова вартість лотів на аукціонах сягає від 6 до 60 млн грн, гарантійний внесок від 1 млн до 12 млн грн, вартість геологічної інформації від 30 тис. до 22 млн грн, вартість пакету аукціонної документації 4,5 – 72,5 тис. грн, а кожен крок від 2 до 500 тис. грн.
Раніше УНН повідомляв, що Держгеонадра продасть землі з корисними копалинами на 100 млн грн.
Нагадаємо, новоспечений власник українських газових родовищ не платить податки у бюджет.