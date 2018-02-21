Госдума РФ: закон о реинтеграции ведет к войне и направлен против россиян

"Депутаты Государственной Думы… с негодованием отмечают, что проникнутый ненавистью закон Украины… ведет к войне, а не к миру. Он прямо направлен против Российской Федерации и российских соотечественников в Украине и свидетельствует о желании обезлюдить земли, на которых проживает несколько миллионов человек, дать новый импульс охоте на ведьм в Украине. Этого нельзя допустить", – говорится в тексте проекта заявления.

Также в Кремле заявили, что Подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса в минимальной степени способствует реализации минских договоренностей.

Напомним, 20 февраля Президент Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", который называют законом о реинтеграции Донбасса.

При этом Глава государства заявил, что в этом законе российское государство квалифицируется как государство-агрессор, а также юридически определено, что именно РФ оккупировала украинские территории. Этот закон существенно усиливает правовую базу применения ВСУ и других силовых подразделений для обороны Украины.

Как сообщал УНН, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.