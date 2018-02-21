Держдума РФ: закон про реінтеграцію веде до війни і спрямований проти росіян

КИЇВ. 21 лютого. УНН. У російській Держдумі стверджують, що Закон про реінтеграцію Донбасу веде до війни і прямо спрямований проти РФ і російських співвітчизників в Україні. Про це йдеться в проекті заяви Держдуми, передає УНН з посиланням на РІА Новини.