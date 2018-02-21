Держдума РФ: закон про реінтеграцію веде до війни і спрямований проти росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У російській Держдумі стверджують, що Закон про реінтеграцію Донбасу веде до війни і прямо спрямований проти РФ і російських співвітчизників в Україні. Про це йдеться в проекті заяви Держдуми, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"Депутати Державної Думи... з обуренням зазначають, що пройнятий ненавистю закон України... веде до війни, а не до миру. Він прямо спрямований проти Російської Федерації та російських співвітчизників в Україні і свідчить про бажання обезлюдити землі, на яких проживає кілька мільйонів чоловік, дати новий імпульс полюванню на відьом в Україні. Цього не можна допустити", - йдеться в тексті проекту заяви.
Також в Кремлі заявили, що Підписаний президентом України Петром Порошенко закон про реінтеграцію Донбасу в мінімальному ступені сприяє реалізації мінських домовленостей.
Нагадаємо, 20 лютого Президент Петро Порошенко підписав закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях", який називають законом про реінтеграцію Донбасу.
При цьому Глава держави заявив, що в цьому законі російська держава кваліфікується як держава-агресор, а також юридично визначено, що саме РФ окупувала українські території. Цей закон істотно підсилює правову базу застосування ЗСУ та інших силових підрозділів для оборони України.
Як повідомляв УНН, 18 січня Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.