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Госдепартамент США одобрил продажу Турции комплектов для модернизации F-16

Госдепартамент США одобрил продажу Турции комплектов для модернизации F-16

Киев • УНН

 • 533876 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Государственный департамент США сообщил Конгрессу о своем одобрении продажи Турции комплектов модернизации тактической линии передачи данных Link-16 для самолетов F-16, сообщили в понедельник источники Anadolu, знакомые с этим вопросом, пишет УНН.

Детали

Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности, которое сообщает Конгресс об официальных военных продажах США, еще не сделало заявления, но, согласно анонимным источникам, пакет продаж включает соответствующее оборудование и инженерную поддержку для модернизации тактической системы передачи данных Link-16 для существующих самолетов F-16 до уровня Block Upgrade-2, а также автоматические системы предотвращения столкновений с землей.

Конгресс имеет право в течение 15 рабочих дней опротестовать решение Государственного департамента по разрешениям на продажу, предоставленным членам НАТО.

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Добавим

Link-16 – это военная радиосеть, также известная как тактическая линия передачи данных (TDL), используемая НАТО и странами-союзниками.

Она обеспечивает обмен тактической информацией между самолетами, вертолетами, беспилотными летательными аппаратами, кораблями и сухопутными войсками.

Анкара и Вашингтон в прошлом году договорились о продаже 40 новых самолетов F-16 и 79 комплектов для модернизации, и в настоящее время этот процесс ожидает одобрения Конгресса США.

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