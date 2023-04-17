Госдепартамент США одобрил продажу Турции комплектов для модернизации F-16
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Государственный департамент США сообщил Конгрессу о своем одобрении продажи Турции комплектов модернизации тактической линии передачи данных Link-16 для самолетов F-16, сообщили в понедельник источники Anadolu, знакомые с этим вопросом, пишет УНН.
Детали
Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности, которое сообщает Конгресс об официальных военных продажах США, еще не сделало заявления, но, согласно анонимным источникам, пакет продаж включает соответствующее оборудование и инженерную поддержку для модернизации тактической системы передачи данных Link-16 для существующих самолетов F-16 до уровня Block Upgrade-2, а также автоматические системы предотвращения столкновений с землей.
Конгресс имеет право в течение 15 рабочих дней опротестовать решение Государственного департамента по разрешениям на продажу, предоставленным членам НАТО.
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Добавим
Link-16 – это военная радиосеть, также известная как тактическая линия передачи данных (TDL), используемая НАТО и странами-союзниками.
Она обеспечивает обмен тактической информацией между самолетами, вертолетами, беспилотными летательными аппаратами, кораблями и сухопутными войсками.
Анкара и Вашингтон в прошлом году договорились о продаже 40 новых самолетов F-16 и 79 комплектов для модернизации, и в настоящее время этот процесс ожидает одобрения Конгресса США.