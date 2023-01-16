"Катастрофический провал": греческая оппозиция обвинила правительство в решении США продать истребители Турции

Детали

После того, как Государственный департамент США направил свое решение о потенциальной продаже 40 самолетов и 79 комплектов модернизации для многоуровневого разбирательства в Конгрессе, левая партия Syriza заявила, что это подчеркивает провал политики "верного и преданного союзника" Вашингтона.

"Опасная внешняя политика правительства имеет все более неблагоприятные последствия для интересов Греции", – говорится в заявлении.

Отдельно Коммунистическая партия Греции (КПГ) предупредила, что внешнеполитический выбор администрации премьер-министра Кириакоса Мицотакиса открывает опасные пути для особого режима на греческих островах, в котором у НАТО будет первое слово.

Дополнение

Государственный департамент США направил Конгрессу свое решение о потенциальной продаже Турции истребителей F-16 для многоуровневого разбирательства, сообщили источники Anadolu.

Сообщения о продаже новых самолетов F-16 и комплектов для модернизации были переданы главам и высокопоставленным членам соответствующих комитетов в Палате представителей и Сенате, сообщили источники на условиях анонимности.

Ожидается, что Государственный департамент официально объявит о своем уведомлении на этой неделе. Сообщения Конгресса о продаже откроет 15-дневное окно для законодателей, чтобы выдвинуть возражения.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в конце декабря, что Анкара ожидает от США "положительных и конкретных шагов" по продаже истребителей, запрошенных Турцией в октябре 2021 года.