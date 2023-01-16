"Катастрофічний провал": грецька опозиція звинуватила уряд у рішенні США продати винищувачі Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Опозиційні партії Греції звинуватили уряд у нещодавньому рішенні США продати Туреччині винищувачі F-16, що вони назвали "катастрофічним провалом" у зовнішній політиці Афін, повідомляє інформаційне агентство Efsyn, пише УНН.
Деталі
Після того, як Державний департамент США направив своє рішення про потенційний продаж 40 літаків і 79 комплектів модернізації для багаторівневого розгляду в Конгресі, ліва партія Syriza заявила, що це наголошує на провалі політики "вірного та відданого союзника" Вашингтона.
"Небезпечна зовнішня політика уряду має все більш несприятливі наслідки для інтересів Греції", - йдеться в заяві.
Окремо Комуністична партія Греції (КПГ) попередила, що зовнішньополітичний вибір адміністрації прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса відкриває небезпечні шляхи для особливого режиму на грецьких островах, у якому НАТО матиме перше слово.
Доповнення
Державний департамент США направив Конгресу своє рішення щодо потенційного продажу Туреччини винищувачів F-16 для багаторівневого розгляду, повідомили джерела Anadolu.
Повідомлення про продаж нових літаків F-16 та комплектів для модернізації було передано головам та високопоставленим членам відповідних комітетів у Палаті представників та Сенаті, повідомили джерела на умовах анонімності.
Очікується, що Державний департамент офіційно оголосить про своє повідомлення цього тижня. Повідомлення Конгресу про продаж відкриє 15-денне вікно для законодавців, щоб висунути заперечення.
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив наприкінці грудня, що Анкара очікує від США "позитивних та конкретних кроків" щодо продажу винищувачів, які Туреччина запросила у жовтні 2021 року.