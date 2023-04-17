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Держдепартамент США схвалив продаж Туреччині комплектів для модернізації F-16

Держдепартамент США схвалив продаж Туреччині комплектів для модернізації F-16

Київ • УНН

 • 533877 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Державний департамент США повідомив Конгрес про своє схвалення продажу Туреччині комплектів модернізації тактичної лінії передачі даних Link-16 для літаків F-16, повідомили у понеділок джерела Anadolu, знайомі із цим питанням, пише УНН.

Деталі

Агентство зі співробітництва в галузі оборони і безпеки, яке повідомляє Конгрес про офіційні військові продажі США, ще не зробило заяви, але, згідно з анонімними джерелами, пакет продажів включає відповідне обладнання та інженерну підтримку для модернізації тактичної системи передачі даних Link-16 для існуючих літаків F-16 до рівня Block Upgrade-2, а також автоматичні системи запобігання зіткненням із землею.

Конгрес має право протягом 15 робочих днів опротестувати рішення Державного департаменту щодо дозволів на продаж, наданих членам НАТО.

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Додамо

Link-16 – це військова радіомережа, також відома як тактична лінія передачі даних (TDL), що використовується НАТО та країнами-союзниками.

Вона забезпечує обмін тактичною інформацією між літаками, вертольотами, безпілотними літальними апаратами, кораблями та сухопутними військами.

Анкара та Вашингтон минулого року домовилися про продаж 40 нових літаків F-16 та 79 комплектів для модернізації, і на цей час цей процес очікує схвалення Конгресу США.

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