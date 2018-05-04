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Госдепартамент США прекратил финансирование сирийской организации "Белые каски"

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Госдепартамент США прекратил выделять средства действующей в Сирии неправительственной организации “Белые каски”. Об этом в четверг сообщил телеканал CBS, информирует УНН.

Госдепартамент США прекратил финансирование сирийской организации "Белые каски"

По его данным, организация, бюджет которой на треть состоял из денег, выделяемых Вашингтоном, “теперь не получает никакого финансирования со стороны США”. Вместе с тем, утверждает CBS, этот вопрос все еще рассматривается, об окончательном решении речи не идет.

Официально “Белые каски” не получали сообщение о завершении их финансирования. Однако, как утверждают источники CBS в Сирии, деньги от США больше не поступают. У группы есть план действий, который позволит ей просуществовать в таких условиях один-два месяца, но долгосрочная перспектива остается неясной.

“Это очень тревожное развитие событий. В конечном итоге, это негативно скажется на возможности гуманитарных работников спасать жизни”, — цитирует телеканал представителя организации.

Администрация США также ведет поиск альтернативных источников финансирования для гуманитарных проектов в Сирии. В Вашингтоне не раз отмечали, что рассчитывают на привлечение к этой работе другие страны.

Как сообщал УНН, США не намерены выводить свои войска из Сирии к политическому урегулированию конфликта в этой арабской стране.

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