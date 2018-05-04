Госдепартамент США прекратил финансирование сирийской организации "Белые каски"

По его данным, организация, бюджет которой на треть состоял из денег, выделяемых Вашингтоном, “теперь не получает никакого финансирования со стороны США”. Вместе с тем, утверждает CBS, этот вопрос все еще рассматривается, об окончательном решении речи не идет.

Официально “Белые каски” не получали сообщение о завершении их финансирования. Однако, как утверждают источники CBS в Сирии, деньги от США больше не поступают. У группы есть план действий, который позволит ей просуществовать в таких условиях один-два месяца, но долгосрочная перспектива остается неясной.

“Это очень тревожное развитие событий. В конечном итоге, это негативно скажется на возможности гуманитарных работников спасать жизни”, — цитирует телеканал представителя организации.

Администрация США также ведет поиск альтернативных источников финансирования для гуманитарных проектов в Сирии. В Вашингтоне не раз отмечали, что рассчитывают на привлечение к этой работе другие страны.

Как сообщал УНН, США не намерены выводить свои войска из Сирии к политическому урегулированию конфликта в этой арабской стране.