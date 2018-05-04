Держдепартамент США припинив фінансування сирійської організації "Білі каски"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Держдепартамент США припинив виділяти кошти діючій у Сирії неурядовій організації “Білі каски”. Про це у четвер повідомив телеканал CBS, інформує УНН.
За його даними, організація, бюджет якої на третину складався з грошей, що виділяються Вашингтоном, “тепер не отримує жодного фінансування з боку США”. Разом з тим, стверджує CBS, це питання все ще розглядається, про остаточне рішення не йдеться.
Офіційно “Білі каски” не отримували повідомлення про завершення їх фінансування. Однак, як стверджують джерела CBS у Сирії, гроші від США більше не надходять. У групи є план дій, який дозволить їй проіснувати у таких умовах один-два місяці, але довгострокова перспектива залишається неясною.
“Це дуже тривожний розвиток подій. У кінцевому підсумку, це негативно позначиться на можливості гуманітарних працівників рятувати життя”, — цитує телеканал представника організації.
Адміністрація США також веде пошук альтернативних джерел фінансування для гуманітарних проектів у Сирії. У Вашингтоні не раз відзначали, що розраховують на залучення до цієї роботи інші країни.
Як повідомляв УНН, США не мають наміру виводити свої війська з Сирії до політичного врегулювання конфлікту у цій арабській країні.