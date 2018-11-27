Госдеп призвал Россию к урегулированию ситуации в Керченском проливе

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92859 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105000 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140300 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137714 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132941 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126694 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165468 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117965 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141547 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

8 марта, 17:53 • 46556 просмотра
В россии хотят успеть уничтожить и захватить больше: Зеленский о новых вражеских атаках

В россии хотят успеть уничтожить и захватить больше: Зеленский о новых вражеских атаках

8 марта, 18:27 • 27304 просмотра
Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены: Зеленский о предстоящей встрече в Саудовской Аравии

Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены: Зеленский о предстоящей встрече в Саудовской Аравии

8 марта, 18:40 • 18069 просмотра
Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

8 марта, 19:05 • 24439 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

01:52 • 30102 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 130218 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 165468 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 176018 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 187038 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 244616 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 140297 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 101804 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 106191 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108895 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 108400 просмотра
Актуальное
Госдеп призвал Россию к урегулированию ситуации в Керченском проливе

Госдеп призвал Россию к урегулированию ситуации в Керченском проливе

Киев  •  УНН

 • 10277 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Соединенные Штаты призывают российского президента Владимира Путина и украинского лидера Петра Порошенко непосредственно участвовать в урегулировании ситуации в Керченском проливе. Об этом говорится в распространенном в понедельник Госдепартаментом заявлении госсекретаря Майкла Помпео, сообщает УНН.

“Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность и соблюдать свои международные обязательства и обязанности. Мы призываем президентов Порошенко и Путина напрямую участвовать в урегулировании этой ситуации. В связи с этим мы вновь заявляем о нашей поддержке формата “нормандской четверки”, — отметил дипломат. Он добавил, что “Соединенные Штаты выражают глубокую обеспокоенность” в связи с произошедшим в Керченском проливе.

“Сообщения о том, что российские суда совершили таран и открыли огонь по украинским судам, ранив членов украинского экипажа, перед тем как захватить три судна, представляют опасную эскалацию и нарушение международного права”, — утверждает госсекретарь. По его версии, украинские корабли “попытались пройти через Керченский пролив”.

“Соединенные Штаты осуждают эти агрессивные действия России, — говорится в заявлении. — Мы призываем Россию вернуть Украине ее суда и задержанных членов экипажа, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, что распространяется и на ее территориальные воды”.

Напоминаем, Германия и Франция призвали к деэскалации в Керченском проливе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы