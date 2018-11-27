Госдеп призвал Россию к урегулированию ситуации в Керченском проливе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Соединенные Штаты призывают российского президента Владимира Путина и украинского лидера Петра Порошенко непосредственно участвовать в урегулировании ситуации в Керченском проливе. Об этом говорится в распространенном в понедельник Госдепартаментом заявлении госсекретаря Майкла Помпео, сообщает УНН.
“Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность и соблюдать свои международные обязательства и обязанности. Мы призываем президентов Порошенко и Путина напрямую участвовать в урегулировании этой ситуации. В связи с этим мы вновь заявляем о нашей поддержке формата “нормандской четверки”, — отметил дипломат. Он добавил, что “Соединенные Штаты выражают глубокую обеспокоенность” в связи с произошедшим в Керченском проливе.
“Сообщения о том, что российские суда совершили таран и открыли огонь по украинским судам, ранив членов украинского экипажа, перед тем как захватить три судна, представляют опасную эскалацию и нарушение международного права”, — утверждает госсекретарь. По его версии, украинские корабли “попытались пройти через Керченский пролив”.
“Соединенные Штаты осуждают эти агрессивные действия России, — говорится в заявлении. — Мы призываем Россию вернуть Украине ее суда и задержанных членов экипажа, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, что распространяется и на ее территориальные воды”.
Напоминаем, Германия и Франция призвали к деэскалации в Керченском проливе.