Держдеп закликав Росію до врегулювання ситуації в Керченській протоці

“Ми закликаємо обидві сторони проявляти стриманість і дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань та обов’язків. Ми закликаємо президентів Порошенко і Путіна безпосередньо брати участь у врегулюванні цієї ситуації. У зв’язку з цим ми знову заявляємо про нашу підтримку формату “нормандської четвірки”, — зазначив дипломат. Він додав , що “Сполучені Штати висловлюють глибоку стурбованість” у зв’язку з тим, що сталося в Керченській протоці.

“Повідомлення про те, що російські судна зробили таран і відкрили вогонь по українським судам, поранивши членів українського екіпажу, перед тим як захопити три судна, представляють небезпечну ескалацію і порушення міжнародного права”, — стверджує держсекретар. За його версією, українські кораблі “спробували пройти через Керченську протоку”.

“Сполучені Штати засуджують ці агресивні дії Росії, — йдеться в заяві. — Ми закликаємо Росію повернути Україні її кораблі і затриманих членів екіпажу, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюється і на її територіальні води”.

Нагадуємо, Німеччина і Франція закликали до деескалації в Керченській протоці.