Госдеп: власти КНДР не просили у США денег за репатриацию американских солдат

“Ким Чен Ын выполняет обещание вернуть останки павших солдат. Это обязательство он взял на себя в ходе встречи с (Дональдом) Трампом в Сингапуре”, — заявила Науерт. Она также подчеркнула, что “США не платили за репатриацию останков”.

“На эту тему были спекуляции, были неверные сведения, что власти США заплатили, но я хочу прояснить, что власти КНДР не просили денег, а мы не предлагали”, — заявила она.

Пресс-секретарь Госдепа также отметила, что на похоронах будут присутствовать представители Пентагона, которые займутся определением подлинности останков.

Ранее сообщалось, что власти КНДР передала Соединенным Штатам останки американских военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове. Они будут транспортированы на американскую авиабазу Осан вблизи Сеула, где 1 августа пройдет официальная церемония по репатриации.