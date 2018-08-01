Госдеп: власти КНДР не просили у США денег за репатриацию американских солдат
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Власти КНДР не просили у американских властей денег за передачу останков американских солдат, погибших в Корейской войне. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт, информирует УНН.
“Ким Чен Ын выполняет обещание вернуть останки павших солдат. Это обязательство он взял на себя в ходе встречи с (Дональдом) Трампом в Сингапуре”, — заявила Науерт. Она также подчеркнула, что “США не платили за репатриацию останков”.
“На эту тему были спекуляции, были неверные сведения, что власти США заплатили, но я хочу прояснить, что власти КНДР не просили денег, а мы не предлагали”, — заявила она.
Пресс-секретарь Госдепа также отметила, что на похоронах будут присутствовать представители Пентагона, которые займутся определением подлинности останков.
Ранее сообщалось, что власти КНДР передала Соединенным Штатам останки американских военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове. Они будут транспортированы на американскую авиабазу Осан вблизи Сеула, где 1 августа пройдет официальная церемония по репатриации.