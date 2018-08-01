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Держдеп: влада КНДР не просила у США грошей за репатріацію американських солдатів

Київ • УНН

 • 8419 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Влада КНДР не просила у американської влади грошей за передачу останків американських солдатів, які загинули в Корейській війні. Про це повідомила у вівторок на регулярному брифінгу для журналістів начальник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт, інформує УНН.

“Кім Чен Ин виконує обіцянку повернути останки полеглих солдатів. Це зобов’язання він взяв на себе в ході зустрічі з (Дональдом) Трампом в Сінгапурі”, — заявила Науерт. Вона також підкреслила, що “США не платили за репатріацію останків”. “На цю тему були спекуляції, були невірні відомості, що влада США заплатили, але я хочу прояснити, що влада КНДР не просила грошей, а ми не пропонували”, — заявила вона. Прес-секретар Держдепу також зазначила, що на церемонії поховання будуть присутні представники Пентагону, які займуться визначенням автентичності останків.

Раніше повідомлялося, що влада КНДР передала Сполученим Штатам рештки американських військовослужбовців, загиблих в роки війни на Корейському півострові. Вони будуть транспортовані на американську авіабазу Осан поблизу Сеула, де 1 серпня пройде офіційна церемонія по репатріації.

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