Госдеп США: Украине будут предоставлять новое вооружение, ориентируясь на ситуацию

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"Ряд стран активно вовлечены в более широкие усилия по укреплению аппарата безопасности наших украинских партнеров. США, очевидно, на каждом этапе конфликта принимали меры для того, чтобы наши украинские партнеры имели средства, необходимые для защиты их территории и целостности", - отметил Пател.

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Пател отметил, что в последнее время значительное внимание было направлено на усиление противовоздушной обороны Украины. “И сейчас видим, как наши украинские партнеры достаточно успешно применяют эти средства ПВО”, - сказал Пател.

Также он добавил, что США готовы и в дальнейшем сотрудничать с партнерами в вопросе выделения дополнительных систем.

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