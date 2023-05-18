Держдеп США: Україні надаватимуть нове озброєння, орієнтуючись на ситуацію

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КИЇВ. 18 травня. УНН. США спільно з партнерами буде оцінювати розвиток ситуації на полі бою України для ухвалення рішень щодо передачі бойових систем для ефективної боротьби проти росії. Про це заявив у середу представник Держдепу Ведант Пател на брифінгу, коментуючи ініціативу Британії й Нідерландів щодо створення міжнародної коаліції винищувачів для України, пише УНН.

Цитата 

"Низка країн активно залучена до ширших зусиль задля зміцнення апарату безпеки наших українських партнерів. США, вочевидь, на кожному етапі конфлікту вживали заходів для того, щоби наші українські партнери мали засоби, необхідні для захисту їхньої території й цілісності", - зазначив Пател.

Додаково 

Пател зауважив, що впродовж останнього часу значна увага була направлена на посилення протиповітряної оборони України. “І зараз бачимо, як наші українські партнери достатньо успішно застосовують ці засоби ППО”, - сказав Пател. 

Також він додав, що США готові й надалі співпрацювати з партнерами у питанні виділення додаткових систем. 

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