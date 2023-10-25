Госдеп США одобрил продажу Латвии систем HIMARS с пусковыми установками для ATACMS

Детали

Госдепартамент одобрил продажу Латвии реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и другого оборудования на 220 миллионов долларов. Известно, что Латвия подавала запрос на покупку шести систем HIMARS, 12 блоков пусковых установок управляемых ракет GMLRS, 10 блоков армейской тактической ракетной системы M57 (ATACMS). Также в пакет входят тренировочные ракетные блоки уменьшенной дальности действия, системы внутренней связи для поддержки HIMARS Launcher; защищенные ноутбуки; обучение; учебное оборудование и другое вспомогательное оборудование.

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«Предлагаемая продажа улучшит безопасность союзника по НАТО, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Европе. Продажа улучшит способность Латвии противостоять текущим и будущим угрозам, а также повысит ее совместимость с США и другими союзными силами. Латвия без труда внедрит эту технику в свои вооруженные силы», - говорится в релизе Defense Security Cooperation Agency.

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