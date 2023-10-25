Госдеп США одобрил продажу Латвии систем HIMARS с пусковыми установками для ATACMS

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 9268 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 63760 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 39227 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 62446 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 187172 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 68539 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 118761 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 166968 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154904 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155349 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 80737 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 84330 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 79269 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 114033 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 46441 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 63830 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 115191 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 187253 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 260743 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 312561 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Барт Де Вевер

Кристофер Г. Каволи

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 10454 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 47246 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 53334 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 51941 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 64567 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Госдеп США одобрил продажу Латвии систем HIMARS с пусковыми установками для ATACMS

Киев • УНН

 • 104738 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. США одобрили продажу Латвии систем HIMARS с пусковыми установками для различных типов снарядов, включая ATACMS. Об этом пишет УНН со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (Defense Security Cooperation Agency).

Госдеп США одобрил продажу Латвии систем HIMARS с пусковыми установками для ATACMS

Детали

Госдепартамент одобрил продажу Латвии реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и другого оборудования на 220 миллионов долларов. Известно, что Латвия подавала запрос на покупку шести систем HIMARS, 12 блоков пусковых установок управляемых ракет GMLRS, 10 блоков армейской тактической ракетной системы M57 (ATACMS). Также в пакет входят тренировочные ракетные блоки уменьшенной дальности действия, системы внутренней связи для поддержки HIMARS Launcher; защищенные ноутбуки; обучение; учебное оборудование и другое вспомогательное оборудование.

Цитата

«Предлагаемая продажа улучшит безопасность союзника по НАТО, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Европе. Продажа улучшит способность Латвии противостоять текущим и будущим угрозам, а также повысит ее совместимость с США и другими союзными силами. Латвия без труда внедрит эту технику в свои вооруженные силы», - говорится в релизе Defense Security Cooperation Agency.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ATACMS изменят правила игры, потому что врагу придется растянуть логистику и увеличится время принятия решений – Евлаш

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.68
Bitcoin
$79,976.10
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23