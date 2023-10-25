Держдеп США схвалив продаж Латвії систем HIMARS із пусковими установками для ATACMS
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. США схвалили продаж Латвії систем HIMARS із пусковими установками для різних типів снарядів, включно з ATACMS. Про це пише УНН з посиланням на Агентство зі співробітництва у сфері оборони та безпеки (Defense Security Cooperation Agency).
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Держдепартамент схвалив продаж Латвії реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS та іншого обладнання на 220 мільйонів доларів. Відомо, що Латвія подавала запит на купівлю шести систем HIMARS, 12 блоків пускових установок керованих ракет GMLRS, 10 блоків армійської тактичної ракетної системи M57 (ATACMS). Також до пакету входять тренувальні ракетні блоки зменшеної дальності дії, системи внутрішнього зв'язку для підтримки HIMARS Launcher; захищені ноутбуки; навчання; навчальне обладнання та інше допоміжне обладнання.
Цитата
«Пропонований продаж поліпшить безпеку союзника по НАТО, який є важливою силою для політичної стабільності та економічного прогресу в Європі. Продаж поліпшить здатність Латвії протистояти поточним і майбутнім загрозам, а також підвищить її сумісність зі США та іншими союзними силами. Латвія без зусиль впровадить цю техніку у свої збройні сили», - йдеться у релізі Defense Security Cooperation Agency.
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