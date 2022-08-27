Госдеп США подтвердил гибель третьего американца в войне в Украине

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«Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине. Из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи у нас пока нет дальнейших комментариев", – сказал представитель Госдепартамента.

Госдеп не назвал ни имени американца, ни каких-либо подробностей об обстоятельствах его смерти.

Дополнение

Это как минимум третий гражданин США, погибший во время вторжения. Стивен Забильски погиб в мае, а ветеран корпуса морской пехоты Вилли Кансел — в апреле, отмечает CNN.