Госдеп США подтвердил гибель третьего американца в войне в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Госдепартамент США подтвердил гибель еще одного гражданина США на войне в Украине, сообщает CNN, пишет УНН.
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«Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине. Из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи у нас пока нет дальнейших комментариев", – сказал представитель Госдепартамента.
Госдеп не назвал ни имени американца, ни каких-либо подробностей об обстоятельствах его смерти.
Дополнение
Это как минимум третий гражданин США, погибший во время вторжения. Стивен Забильски погиб в мае, а ветеран корпуса морской пехоты Вилли Кансел — в апреле, отмечает CNN.