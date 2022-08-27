Держдеп США підтвердив загибель третього американця у війні в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Держдепартамент США підтвердив загибель ще одного громадянина США на війні в Україні, повідомляє CNN, пише УНН.
Цитата
«Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні. З поваги до недоторканності приватного життя сім'ї ми поки що не маємо подальших коментарів", – сказав представник Держдепартаменту.
Держдеп не назвав ані імені американця, ані жодних подробиць про обставини його смерті.
Доповнення
Це щонайменше третій громадянин США, який загинув під час вторгнення. Стівен Забільські загинув у травні, а ветеран корпусу морської піхоти Віллі Кансел — у квітні, відзначає CNN.