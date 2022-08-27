Держдеп США підтвердив загибель третього американця у війні в Україні

Цитата

«Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні. З поваги до недоторканності приватного життя сім'ї ми поки що не маємо подальших коментарів", – сказав представник Держдепартаменту.

Держдеп не назвав ані імені американця, ані жодних подробиць про обставини його смерті.

Доповнення

Це щонайменше третій громадянин США, який загинув під час вторгнення. Стівен Забільські загинув у травні, а ветеран корпусу морської піхоти Віллі Кансел — у квітні, відзначає CNN.