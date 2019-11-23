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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 44057 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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17:12 • 109004 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Госдеп США обнародовал обращение ко Дню памяти жертв голодоморов в Украине

Госдеп США обнародовал обращение ко Дню памяти жертв голодоморов в Украине

Киев  •  УНН

 • 13463 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Государственном департаменте США заявили, что Соединенные Штаты чтят память миллионов украинцев, погибших 86 лет назад во время Голодомора. Об этом говорится в распространенном американским посольством в Киеве заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Морган Ортегус, передает УНН.

"Мы чтим память миллионов украинцев, погибших восемьдесят шесть лет назад во время Голодомора. Мы вместе со всем миром помним о невинных жертвах времен Голодомора, ужасного голода, созданного варварской политикой сталинского режима... И хотя эта ужасная трагедия была одной из самых жестоких событий 20-го века, Советскому Союзу не удалось сломить дух народа Украины... И теперь Украина снова подверглась нападению. Оккупация Крыма Россией и ее текущая агрессия на востоке Украины, которая привела к гибели около 13 тыс. человек. Москва еще и пытается манипулировать и уничтожать стремление народа Украины. Но в своей коварной кампании Россия недооценивает стойкость украинцев и не учитывает ее стремление к лучшему будущему. Эта кампания обречена на провал", - указала Ортегус.

Также она заверила в поддержке США демократической и суверенной Украины.

"США в очередной раз подтверждают свою поддержку демократической и успешной Украины, защищенной в пределах международно признанных границ, свободной в определении собственной судьбы", - отметила представитель Госдепа.

В то же время в посольстве США отметили, что "мы вместе с народом Украины с грустью вспоминаем всех, кто потерял жизнь во время трагического периода Голодомора 1932-33 годов".

Напомним, 23 ноября в Украине День памяти жертв голодоморов.

. @StateDeptSpox : Мы чтим память миллионов украинский, погибших восемьдесят шесть лет назад во время Голодомора. Мы вместе со всем миром помним о невинных жертвах времен Голодомора, и заверяем в своей поддержке демократической, процветающей и суверенной Украины. pic.twitter.com/tN2b8p9IWM

- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 23, 2019

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