Держдеп США оприлюднив звернення до Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Державному департаменті США заявили, що Сполучені Штати вшановують пам'ять мільйонів українців, які загинули 86 років тому під час Голодомору. Про це йдеться у поширеній американським посольством у Києві заяві речниці Держдепартаменту Морган Ортегус, передає УНН.