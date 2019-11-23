Держдеп США оприлюднив звернення до Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Державному департаменті США заявили, що Сполучені Штати вшановують пам'ять мільйонів українців, які загинули 86 років тому під час Голодомору. Про це йдеться у поширеній американським посольством у Києві заяві речниці Держдепартаменту Морган Ортегус, передає УНН.
"Ми вшановуємо пам'ять мільйонів українців, які загинули вісімдесят шість років тому під час Голодомору. Ми разом з усім світом пам’ятаємо про невинні жертви часів Голодомору, жахливого голоду, створеного варварською політикою сталінського режиму... І хоча ця жахлива трагедія була однією із найбільш жорстоких подій 20-го століття, Радянському Союзу не вдалося зламати дух народу України... І тепер Україна знову зазнала нападу. Окупація Криму Росією та її поточна агресія на сході України, яка призвела до загибелі близько 13 тис. осіб. Москва ще й намагається маніпулювати та нищити прагнення народу України. Але у своїй підступній кампанії Росія недооцінює стійкість українців і не враховує її прагнення кращого майбутнього. Ця кампанія приречена на провал", - вказала Ортегус.
Також вона запевнила у підтримці США демократичної та суверенної України.
"США вчергове засвідчують свою підтримку демократичної та успішної України, захищеної в межах міжнародно визнаних кордонів, вільної у визначенні власної долі", - зазначила представник Держдепу.
Водночас у посольстві США відзначили, що "ми разом з народом України з сумом згадуємо всіх, хто втратив життя під час трагічного періоду Голодомору 1932-33 років".
Нагадаємо, 23 листопада в Україні День пам'яті жертв голодоморів.
.@StateDeptSpox: Ми вшановуємо пам'ять мільйонів українців, які загинули вісімдесят шість років тому під час Голодомору. Ми разом з усім світом пам’ятаємо про невинні жертви часів Голодомору, і запевняємо у своїй підтримці демократичної, заможної та суверенної України. pic.twitter.com/tN2b8p9IWM— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 23, 2019