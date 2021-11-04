Госдеп США объявил вознаграждение в 10 млн долларов за информацию о хакерах DarkSide

Детали

“Государственный департамент США объявляет вознаграждение в 10 млн долларов за информацию, позволяющую установить местонахождение любого лица (лиц), которые занимают ключевую должность в транснациональной организованной преступной группе DarkSide”, — говорится в релизе ведомства.

Кроме этого, Госдепартамент предлагает вознаграждение в 5 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать в любой стране тех, кто временно присоединился к хакерам или помог в любом преступном акте DarkSide.

Напомним

Группа хакеров, известная как DarkSide, заявила, что они прекращают работу, после того, как их веб-серверы были захвачены, а криптовалюта была выведена из учетных записей. Группа объяснила остановку частично давлением со стороны неназванных правоохранительных органов.