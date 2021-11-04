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Держдеп США оголосив винагороду в 10 млн доларів за інформацію про хакерів DarkSide

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Державний департамент США оголошує винагороду до 10 млн доларів за інформацію про місцезнаходження лідерів хакерської організації DarkSide. Про це повідомив офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс у четвер, пише УНН.

Держдеп США оголосив винагороду в 10 млн доларів за інформацію про хакерів DarkSide

Деталі

“Державний департамент США оголошує винагороду до 10 млн доларів за інформацію, що дозволяє встановити місцезнаходження будь-якої особи (осіб), які займають ключову посаду в транснаціональній організованій злочинній групі DarkSide”, — йдеться в релізі відомства.

Окрім цього, Держдепартамент пропонує винагороду до 5 млн доларів за інформацію, яка допоможе заарештувати в будь-якій країні тих, хто тимчасово приєднався до хакерів або допоміг в будь-якому злочинному акті DarkSide.

Нагадаємо

Група хакерів, відома як DarkSide, заявила, що вони припиняють роботу, після того, як їхні веб-сервери були захоплені, а криптовалюта була виведена з облікових записів. Група пояснила зупинку частково тиском з боку неназваних правоохоронних органів.

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