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Госдеп США объявил об эвакуации семей дипломатов из Беларуси из-за российской угрозы

Госдеп США объявил об эвакуации семей дипломатов из Беларуси из-за российской угрозы

Киев • УНН

 • 17528 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Госдепартамент США рекомендовал гражданам Соединенных Штатов отказаться от поездок в Беларусь, а также распорядился об отъезде из страны семей американских дипломатов на фоне опасений относительно возможного российского вторжения в Украину, пишет УНН.

Цитата:

"Не ездите в Беларусь из-за произвольного применения законов, риска задержания и необычного и вызывающего обеспокоенность наращивания российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной. Пересмотрите (вопрос - ред.) поездки из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд", - говорится в сообщении Госдепа США.

"31 января 2022 года Государственный департамент распорядился об отъезде членов семей государственных служащих США", - добавляется в заявлении.

Контекст

Некоторые страны начали эвакуацию семей своих дипломатов с территории Украины в связи с нависшей угрозой вторжения России.

23 января стало известно, что США дали указания родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти "в любое время". Государственный департамент США также предупредил людей, чтобы они не ездили в Украину и Россию из-за напряжения.

Великобритания после США начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне угрозы российского вторжения.

Австралия также издала распоряжение об эвакуации членов семей своих дипломатов в Украине.

Отметим, что страны Евросоюза в большинстве сообщают об отсутствии потребности в эвакуации членов семей и сотрудников посольств в Киеве.

В МИД Украины указали, что на территории Украины — 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций. И по состоянию на 24 января лишь четыре государства сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников или позволить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия.

В МИД выразили благодарность международным партнерам, "которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам”.

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