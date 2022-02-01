Держдеп США оголосив про евакуацію сімей дипломатів із Білорусі через російську загрозу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Держдепартамент США рекомендував громадянам Сполучених Штатів відмовитися від поїздок до Білорусі, а також розпорядився про від'їзд з країни сімей американських дипломатів на тлі побоювань щодо можливого російського вторгнення в Україну, пише УНН.
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"Не їздіть до Білорусі через довільне застосування законів, ризик затримання та незвичайне нарощування російської військової міці вздовж кордону Білорусі з Україною, що викликає занепокоєння. Перегляньте (питання - ред.) поїздки через COVID-19 та пов'язані з ним обмеження на в'їзд", - йдеться у повідомленні Держдепу США.
"31 січня 2022 року Державний департамент розпорядився про від'їзд членів сімей державних службовців США", - додається у заяві.
Контекст
Деякі країни розпочали евакуацію сімей своїх дипломатів з території України у зв’язку з навислою загрозою вторгнення Росії.
23 січня стало відомо, що США дали вказівки родичам співробітників свого посольства покинути Україну, заявивши, що російське вторгнення може статися “у будь-який час”. Державний департамент США також попередив людей, щоб вони не їздили в Україну та Росію через напруження.
Велика Британія після США почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі загрози російському вторгненню.
Австралія також видала розпорядження щодо евакуації членів сімей своїх дипломатів в Україні.
Зазначимо, що країни Євросоюзу здебільшого повідомляють про відсутність потреби в евакуації членів сімей та співробітників посольств у Києві.
У МЗС України зазначили, що на території України — 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій. І станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів сімей та частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велика Британія, Австралія та Німеччина.
У МЗС висловили подяку міжнародним партнерам, “які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів”.