Госдеп США назвал условия отмены санкций против РФ

"Конечно, ушедший год выдался сложным для американо-российских отношений. Я думаю, важно в первую очередь не забывать о причинах введения США санкций в отношении России, начиная с агрессии в Украине. Санкции, связанные с ситуацией вокруг Украины и введенные из-за этих действий, могут быть отменены, если минские договоренности будут реализованны полностью. Администрация США абсолютно голова к отмене этих санкций, когда действия, повлекшие их введение, будут прекращены", - сказала К.Кавалек.

Она также добавила, что есть и другие санкции.

"Есть и другие санкции, введенные в 2017 году в ответ на вмешательство России в выборы. Их также можно отменить, если мы увидим, что это вмешательство прекратилось. Важно понимать, что это санкции не ради санкций. Эти санкции были введены в ответ на конкретные действия России, чтобы дать сигнал о неприемлемости данных действий. Аналогичным образом, санкции не будут продлены, если ситуация, вызвавшая их введение, будет разрешена", - добавила К.Кавалек.

Напомним, американские сенаторы требуют от президента США Д.Трампа новых санкций по "кремлевскому докладу".