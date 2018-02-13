Держдеп США назвав умови скасування санкцій проти РФ

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Санкції США проти Росії, пов'язані з ситуацією навколо України, можуть бути скасовані, якщо мінські домовленості будуть реалізовані повністю. Так само і санкції у відповідь на втручання Росії у вибори в США можна скасувати, якщо втручання припиниться. Про це заявила заступник помічника держсекретаря США Кетлін Кавалек у відеокоментаріі на офіційній сторінці посольства США в РФ в Twitter, передає УНН.