Госдолг опустился ниже 60% от ВВП впервые с 2014 года
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию в отношении к ВВП на конец марта 2019 года опустился ниже 60% впервые с 2014 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные апрельского инфляционного отчета Национального банка Украины.
"Благодаря сохранению положительного первичного сальдо бюджета и прочной гривне государственный и гарантированный государством долг по состоянию в отношении к ВВП на конец марта 2019 года опустился ниже 60%, впервые с 2014 года", - говорится в отчете.
В Нацбанке отметили, что в начале года правительство активно привлекало долговые ресурсы. "Это, во-первых, связано с плотным графиком погашения долга, а во-вторых, с необходимостью в финансировании дефицита, учитывая незначительные поступления от приватизации", - указали в НБУ.
Средства привлекались как на внешнем, так и внутреннем рынках, отметили в регуляторе.
"Несмотря на такие привлечения государственный и гарантированный государством долг в целом уменьшился на 1,0% с начала года - до 2 147 млрд грн по состоянию на конец марта 2019 года", - добавили в Нацбанке.
В регуляторе объяснили, что это обусловлено выплатами по гарантированному долгу, в частности перед МВФ. Дополнительным фактором в НБУ назвали незначительное укрепление гривны.
"В итоге продолжалось снижение соотношения долга и ВВП (по оценкам НБУ - до 59%)", - подытожили в Нацбанке.
Напомним, госдолг Украины на начало апреля достиг 78,78 млрд долл., что на 0,69% больше, чем на начало марта.
Как сообщал УНН, в правительстве собираются за три года опустить госдолг до 41,4% от ВВП.