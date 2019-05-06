Госдолг опустился ниже 60% от ВВП впервые с 2014 года

КИЕВ. 6 мая. УНН. Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию в отношении к ВВП на конец марта 2019 года опустился ниже 60% впервые с 2014 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные апрельского инфляционного отчета Национального банка Украины.